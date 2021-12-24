Защита всех топ-менеджеров «СДС-Уголь» обжаловала их арест по делу о ЧП на «Листвяжной»

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Защита всех топ-менеджеров компании «СДС-Уголь», среди которых глава совета директор Михаил Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и инженер шахты «Листвяжная» в Анатолий Лобанов, обжаловала их арест по делу об аварии на объекте. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

— Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Геннадий Алексеев, генеральный директор компании «СДС-Уголь», владеющей шахтой «Листвяжная» под Кемеровом, технический директор предприятия Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов были задержаны по делу о трагедии на «Листвяжной» 15 декабря. Суд постановил заключить их под стражу до 25 января следующего года.

В свою очередь Михаила Федяева обвинили в злоупотреблении полномочиями и арестовали до 14 февраля 2022 года.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.