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Появились кадры с места ДТП с пассажирским автобусом на Севастопольском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
Появились кадры с места ДТП с пассажирским автобусом на Севастопольском проспекте
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии с места ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло утром 24 декабря.

На кадрах видно, что в результате аварии мачта освещения развалилась, а лобовое стекло автобуса треснуло.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Утром 24 декабря рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте. В столичной прокуратуре отметили, что на момент столкновения в транспортном средстве находились 15 человек. По предварительным данным, одна женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту московская прокуратура организовала проверку.

Похожий инцидент произошел в Москве 23 декабря. На улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывалась необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

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