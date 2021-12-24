Появились кадры с места ДТП с пассажирским автобусом на Севастопольском проспекте

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии с места ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло утром 24 декабря.

На кадрах видно, что в результате аварии мачта освещения развалилась, а лобовое стекло автобуса треснуло.

1/2 Фото: Прокуратура Москвы 2/2 Фото: Прокуратура Москвы

Утром 24 декабря рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте. В столичной прокуратуре отметили, что на момент столкновения в транспортном средстве находились 15 человек. По предварительным данным, одна женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту московская прокуратура организовала проверку.

Похожий инцидент произошел в Москве 23 декабря. На улице Свободы легковой автомобиль столкнулся с автобусом частного перевозчика. В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, им оказывалась необходимая медицинская помощь. Также пострадал виновник ДТП.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.