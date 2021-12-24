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Проведение салюта в честь Нового года отменили в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Проведение салюта в честь Нового года отменили в Санкт-Петербурге
Фото: Минобороны РФ

Власти Санкт-Петербурга решили не проводить праздничный салют в честь Нового года. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский в пятницу, 24 декабря.

— Салют является частью новогодних массовых мероприятий, в этом году его не будет. Мы ориентированы на немассовые мероприятия, — рассказал чиновник.

При этом он уточнил, что город не останется без торжественных мероприятий. Небольшие события в честь Нового года, как заверил он, пройдут в различных районах северной столицы.

Основные средства потратят на украшение города и создание катков, добавил вице-губернатор. Места для катания на ватрушках могут появиться в Санкт-Петербурге в 2022 году, приводит слова Пиотровского Пятый канал.

23 декабря сообщалось, что площадки для запуска фейерверков в Московской области на новогодних праздниках нанесли на специальную карту. Для каждой точки на карте указаны координаты и адрес.

Всего на карту нанесены 338 площадок, где можно будет запустить фейерверки во время новогодних каникул. Сотрудники МЧС предупреждают: при запуске салютов главное — строго следовать инструкции.

Нельзя запускать фейерверки при скорости ветра более пяти метров в секунду, хранить фейерверки без упаковки, направлять зажженную ракету в толпу людей. Кроме того, запрещено запускать фейерверки с балконов многоэтажных домов.

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