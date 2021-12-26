«Враг у ворот»: украинский политик прокомментировал речь Путина

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Украинский политик и политолог Вадим Карасев призвал поменять власть в стране. Также во время обсуждений итогов пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, Карасев перешел на русский язык. Обсуждение прошло в эфире украинского телевидения.

В своей речи он заявил, что отношение Киева к угрозе со стороны России является легкомысленным. Также он уверен, что Москва точно «не блефует».

— Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить – перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас. Враг у ворот, а они уехали до конца января, — считает политолог, передает радио Sputnik.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.