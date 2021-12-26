Опубликована видеозапись из столичного ТЦ, на которой мужчина достал муляж гранаты

Фото: Telegram / Москва 24

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина в торговом центре в Москве достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать охранникам магазина.

По данным МВД, неизвестный мужчина пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охранной организации. После этого он показал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся.

В Сети появились фото предполагаемого человека, доставшего муляж гранаты в торговом центре «Метрополис».

Полиция все еще ведет поиск мужчины. Предполагаемый преступник ростом около 170 сантиметров, одет в черную одежду, черную бейсболку. При себе у него была также черная сумка.

По данным источника «ВМ», неизвестный попытался украсть в магазине косметики духи. После того как мужчина начал угрожать, всех посетителей торгового центра «Метрополис» срочно эвакуировали. Чуть позже в Сети появились видеозаписи эвакуации людей из «Метрополиса» после сообщений о гранате у одного из посетителей.

По их словам, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудницы магазина пытались скрыться с места ЧП, однако все запасные выходы, по их словам, были закрыты.

Позднее в МВД сообщили, что принимают все меры для задержания злоумышленника. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работает СОГ.