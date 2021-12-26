Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Опубликована видеозапись из столичного ТЦ, на которой мужчина достал муляж гранаты

Евгений Белоусов

Происшествия
Опубликована видеозапись из столичного ТЦ, на которой мужчина достал муляж гранаты
Фото: Telegram / Москва 24

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина в торговом центре в Москве достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать охранникам магазина.

По данным МВД, неизвестный мужчина пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охранной организации. После этого он показал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся.

В Сети появились фото предполагаемого человека, доставшего муляж гранаты в торговом центре «Метрополис».

Опубликована видеозапись из столичного ТЦ, на которой мужчина достал муляж гранаты

Полиция все еще ведет поиск мужчины. Предполагаемый преступник ростом около 170 сантиметров, одет в черную одежду, черную бейсболку. При себе у него была также черная сумка.

По данным источника «ВМ», неизвестный попытался украсть в магазине косметики духи. После того как мужчина начал угрожать, всех посетителей торгового центра «Метрополис» срочно эвакуировали. Чуть позже в Сети появились видеозаписи эвакуации людей из «Метрополиса» после сообщений о гранате у одного из посетителей.

По их словам, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудницы магазина пытались скрыться с места ЧП, однако все запасные выходы, по их словам, были закрыты.

Позднее в МВД сообщили, что принимают все меры для задержания злоумышленника. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работает СОГ.

Читайте также:
угрозы Москва Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте