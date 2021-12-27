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Московские власти рассказали о сроках принятия решения по ситуации с «омикроном»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские власти рассказали о сроках принятия решения по ситуации с «омикроном»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Власти Москвы внимательно следят за ситуацией с новым штаммом коронавируса «омикрон» в Европе и в ближайшие месяц-полтора примут решение по реагированию на него. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, необходимо понимать, что «омикрон», судя по Европе, ведет себя крайне жестко и агрессивно. В Москве следят за ростом заболеваемости в Англии, Франции, Дании и Норвегии. Данные, утверждает заммэра, весьма тревожные.

— Мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости, — рассказала Ракова.

Она отметила, что нужно готовиться к приходу нового штамма в Россию.

— И в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать соответствующие решения, — цитирует ее РИА Новости.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

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По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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