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Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года

Евгений Белоусов

Политика
Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к выборам 2024 года
Фото: roscongress/Елена Игнатьева

Подготовка к выборам — это суть ежедневной работы администрации президента. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения о начале подготовки в Кремле к выборам 2024 года.

— Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения, — заявил пресс-секретарь.

Он также сравнил выдвижение президентов своей кандидатуры на выборы с экзаменом. В ходе которого проверяется уровень доверия народа.

— Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что в Кремле началась подготовка к выборам президента в 2024 году. Отмечается, что предварительные обсуждения этой темы начались еще летом. Так, например, по данным СМИ, обсуждалась необходимость планирования кампании не за год, а заранее.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент в Кремле не обсуждают вопрос о транзите власти. Путин сам еще не определился, будет ли он баллотироваться через три года, отметил Песков. Он также добавил, что на повестке властей стоит другой вопрос — проблема с коронавирусом.

В октябре в интервью одному из американских телеканалов президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

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