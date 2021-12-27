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СК завершил расследование дела о нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках

Илья Ашуров

Происшествия
СК завершил расследование дела о нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках
Фото: СК РФ
Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на отца с ребенком в столичном районе Новые Ватутинки. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Обвиняемыми по данному делу проходят три москвича в возрасте от 19 по 21 лет. Им вменяют преступления по статье «Покушение на убийство, в том числе малолетнего, по предварительному сговору из хулиганских побуждений». Уголовное дело в отношении еще одного нападавшего выделено в отдельное производство из-за его психического состояния.

По версии СК, вечером 4 ноября у жилых домов на Нововатутинском проспекте обвиняемые напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Своими действиями они «создали угрозу жизни и здоровью ребенка».

— Уголовное дело направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года.

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

4 ноября в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет. После полиция задержала четверых подозреваемых.

7 ноября руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО до 5 января следующего года. Позднее стало известно, что все четверо нападавших были арестованы судом.

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