Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудницу ЧОП в Домодедове

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Суд арестовал 53-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство сотрудницы частной охранной организации в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник главы регионального ГСУ СК Ольга Врадий в понедельник, 27 декабря.

— По данным следствия, 25 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на крыльце травматологического отделения расположенного по улице Пирогова в городе Домодедово на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений совершил нападение на сотрудницу частной охранной организации, нанеся потерпевшей несколько ударов ножом. Противоправные действия мужчины были пресечены очевидцами произошедшего, — рассказала представитель ведомства.

Потерпевшую после инцидента доставили в больницу. Следователи осмотрели место происшествия и допросили обвиняемого, а также изъяли видео с камер наблюдения. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство», заключила Врадий.

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Менеджер фигуриста рассказала, что Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга.

По словам девушки спортсмена Анны Сидоровой, Соловьев проведет в больнице минимум десять дней. Также известно, что следователи уже допросили Соловьева и Сидорову о произошедшем инциденте.