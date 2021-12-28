Продолжаются работы по расчистке улиц и дорог Москвы от снега

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные городские службы продолжают работы по очистке от снега дорог и улиц столицы. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несмотря на то, что существенных осадков в Москве не ожидается, снегоочистительная техника и специалисты продолжают работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов.

— После погрузки и вывоза снега на снегосплавные зоны лотковая зона зачищается, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого москвичам рассказали о погоде в столице в последнюю неделю года. 28 декабря будет облачно, без существенных осадков с температурой до минус десяти градусов. 29 декабря выпадут небольшие осадки, а столбик термометра опустится еще ниже и достигнет отметки в минус 14 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет идти снег, температура воздуха составит минус 10 градусов. Более того, морозная погода сохранится и в ближайшие дни. 28 декабря будет облачно, без существенных осадков с температурой до минус десяти градусов.