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Появилось видео с места аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии
Фото: Скриншот с видео СКР

Следственный комитет опубликовал кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-2. На них видно, что посадка произошла в лесном массиве.

На месте происшествия работают следователи и аварийные службы.

Видео: СКР

До этого сообщалось, что по факту аварийной посадки вертолета Ми-2 возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Аварийная посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир вертолета сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи.

Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.

28 декабря спасатели обнаружили место нахождения вертолета. Он совершил аварийную посадку возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.

Выживший при крушении пассажир доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.

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