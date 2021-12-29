Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*

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Мосгорсуд по требованию столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*. Об этом «Вечерней Москве», в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

— Решением Московского городского суда от 29 декабря 2021 года удовлетворены требования Прокурора г. Москвы о ликвидации Межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал»*, — заключил собеседник «ВМ».

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Днем ранее, во вторник, 28 декабря Верховный суд России по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество «Мемориал»*.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России