Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*
Мосгорсуд по требованию столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*. Об этом «Вечерней Москве», в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе суда.
— Решением Московского городского суда от 29 декабря 2021 года удовлетворены требования Прокурора г. Москвы о ликвидации Межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал»*, — заключил собеседник «ВМ».
Днем ранее, во вторник, 28 декабря Верховный суд России по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество «Мемориал»*.
Дело о ликвидации «Мемориала»*
11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.
В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.
25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.
3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».
*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России