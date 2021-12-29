Семье погибшего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии выплатят миллион рублей
Родственники пилота, который погиб в результате крушения вертолета в Удмуртии, получат один миллион рублей. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.
— Все расходы по погребению взял на себя работодатель. По решению главы Удмуртской Республики семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей, — цитирует его ТАСС.
Аварийная посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии
27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.
К месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.
По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир вертолета сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи.
Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.
28 декабря спасатели обнаружили место нахождения вертолета. Он совершил аварийную посадку возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.
Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.
Выживший при крушении пассажир доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.