Семье погибшего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии выплатят миллион рублей

Фото: Минобороны РФ

Родственники пилота, который погиб в результате крушения вертолета в Удмуртии, получат один миллион рублей. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

— Все расходы по погребению взял на себя работодатель. По решению главы Удмуртской Республики семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей, — цитирует его ТАСС.

Аварийная посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир вертолета сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи.

Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.

28 декабря спасатели обнаружили место нахождения вертолета. Он совершил аварийную посадку возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.

Выживший при крушении пассажир доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.