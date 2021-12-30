Диетолог назвала завтрак, который вызывает преждевременное старение

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С каждым годом организм человека претерпевает новые изменения. Так, кости ослабевают, мышцы теряют свою гибкость, кровеносные сосуды и артерии постепенно застывают, а в пищеварении наблюдается изменение метаболизма. Несмотря на это, перечисленные изменения являются нормой и неизбежны. Но некоторые продукты питания могут помочь, а другие — нанести организм еще больший ущерб.

Например, одним из худших завтраков, который ускоряет процесс старения, являются сладкие хлопья. Об этом сообщила автор GoWellness, диетолог Кортни Данджело. Она предупредила, что они содержат сахар и рафинированную муку. Иными словами — чем большие употреблять этот продукт, тем выше шансы состариться раньше времени.

Вместе сладких хлопьев диетолог советует употреблять утром овсянку. В ней содержатся полезные ингредиены, которые необходимы организму. Также в нее можно добавить фрукты, или семена льна, пишет «Eat This, Not That!».

Недавно диетологи перечислили продукты, которые способствуют здоровью кишечника и его правильной работе. Так, по словам диетолога Лауры Али, бобы содержат пребиотики и клетчатку, сочетание которых способствует правильному пищеварению. Она также посоветовала употреблять больше ягод.