Диетолог Андреев сравнил полезность современного и советского новогоднего стола

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Врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса Александр Андреев сравнил полезность современного и советского новогоднего стола.

Он отметил, что во времена Советского Союза подход к производству продуктов питания был иной и государственные стандарты тоже.

— Все дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает ТУ (технические условия производства продукта). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту, — пояснил Андреев в комментарии Life.ru.

По словам врача, такие технические условия дают свобод действий производителю продукции: он может уменьшать себестоимость товара за счет более низкокачественных компонентов, а то и опасных для здоровья добавок. Но этот список добавок он обязан указать на упаковке, чтобы потребитель знал, что будет есть.

Таким образом, Александр Андреев считает, что раньше пища была здоровее и полезнее.

До этого врач назвала необычные полезные продукты, которые стоит поставить на новогодний стол. На новогодний стол можно поставить редкие сорта рыб дикого вылова, например, ледяную рыбу, дикого лосося, черную треску.