Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Николаева: Обмен и приватизация жилья онлайн упростят эту процедуру для москвичей

Виктория Сикерина

Город
Депутат МГД Николаева: Обмен и приватизация жилья онлайн упростят эту процедуру для москвичей
Фото: Из личного архива

Перевод государственных услуг по приватизации, обмену и социальному найму недвижимости в электронный формат позволит упростить процесс их предоставления для горожан. Такое мнение выразила член комиссии Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева в четверг, 30 декабря.

Она отметил, что власти непрерывно модернизируют единую цифровую экосистему, что значительно улучшает качество жизни населения,

— Это своевременный шаг — жители Москвы уже привыкли, что большинство процедур можно сделать в электронном виде, и переход «квартирного вопроса» в онлайн — логичное продолжение этой работы, — заявила депутат.

Николаева добавила, что для комфорта москвичей перечисленные услуги объединят, а после будут предоставлять в онлайн-режиме.

Обратиться за получением таких услуг можно на портале mos.ru.

— Это сильно упростит жизнь многим москвичам — предполагается, что услугами будут пользоваться до 40 тысяч человек ежегодно, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Николаеву.

До этого депутат Московской городской думы и директор территориального центра социального обслуживания «Коломенское» Ольга Мельникова рассказала, что перевод государственных услуг в электронный формат позволит создать доступные условия для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Читайте также:
Недвижимость Мосгордума онлайн-услуги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте