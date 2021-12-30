Депутат МГД Николаева: Обмен и приватизация жилья онлайн упростят эту процедуру для москвичей

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Перевод государственных услуг по приватизации, обмену и социальному найму недвижимости в электронный формат позволит упростить процесс их предоставления для горожан. Такое мнение выразила член комиссии Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева в четверг, 30 декабря.

Она отметил, что власти непрерывно модернизируют единую цифровую экосистему, что значительно улучшает качество жизни населения,

— Это своевременный шаг — жители Москвы уже привыкли, что большинство процедур можно сделать в электронном виде, и переход «квартирного вопроса» в онлайн — логичное продолжение этой работы, — заявила депутат.

Николаева добавила, что для комфорта москвичей перечисленные услуги объединят, а после будут предоставлять в онлайн-режиме.

Обратиться за получением таких услуг можно на портале mos.ru.

— Это сильно упростит жизнь многим москвичам — предполагается, что услугами будут пользоваться до 40 тысяч человек ежегодно, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Николаеву.

До этого депутат Московской городской думы и директор территориального центра социального обслуживания «Коломенское» Ольга Мельникова рассказала, что перевод государственных услуг в электронный формат позволит создать доступные условия для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).