Главный тренер молодежной сборной России объяснил причины снятия хоккеистов с рейса

Молодежная сборная России по хоккею / Фото: @russiahockey/ Официальный аккаунт Федерации хоккея России в twitter

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов объяснил, что сборную сняли с рейса из-за нарушения масочного режима.

— Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила, — цитируют его «Известия».

Сегодня, 1 января, сообщалось, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт якобы из-за того, что игроки были в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, российские игроки были сняты с рейса из-за нарушения масочного режима. Также в СМИ указали, что тренер Зубов курил на борту самолета.

До этого сообщалось, что игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус.

После того как Мичкову пришел положительный результат теста на COVID-19, игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена, а сборной России присудили техническое поражение.

Немногим позже в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.