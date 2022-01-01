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Путин уволил помощника секретаря Совбеза Александра Абелина

Евгений Белоусов

Политика
Путин уволил помощника секретаря Совбеза Александра Абелина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина. Соответствующий указ президента был опубликован в субботу, 1 января, на официальном портале правовой информации.

— Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

28 декабря Путин уволил Анатолия Якунина с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин уволил Николая Виноградова с должности замглавы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Уточняется, что Виноградов оставил должность по собственной инициативе. В этот же день Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Кирилла Канаева с должности главы управы столичного района Бирюлево Восточное. Канаев также покинул должность по собственной инициативе.

26 июля премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Алексея Доценко — заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. В документе отмечается, что Доценко освободили от должности по его просьбе. Он занимал пост заместителя руководителя ФАС с 2012 года.

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