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Первый электрический речной трамвай протестируют на Москве-реке в январе

Юлия Курганова

Город
Первый электрический речной трамвай протестируют на Москве-реке в январе
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Первый электрический речной трамвай протестируют на Москве-реке в конце января. Об этом сообщает в субботу, 1 января, агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу круизной компании «ВодоходЪ».

Отмечается, что своевременная оценка технических характеристик и конструкции электрического речного трамвая позволит заранее внести нужные изменения для успешной эксплуатации в зимнюю навигацию 2022-2023 годов.

Начало работы пассажирских электросудов запланировано на 1 июля. Так, сперва планируют запустить девять электрических речных трамваев, а к маю 2023 года их число достигнет 21, передает агентство.

Московский трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards. Столичный трамвай обошел коллег из Англии и Венгрии и в очередной раз стал лидером в номинации «Проект года» международной премии. Эта награда — «Оскар» в сфере городского рельсового транспорта. Жюри отметило масштаб развития трамвая и его сервисов для жителей столицы как следствие синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных перевозчиков в мире — Московского метрополитена.

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