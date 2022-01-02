В Финляндии заявили о праве подать заявку на вступление в НАТО

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Финляндии следует сохранять возможность подачи заявки на членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в воскресенье, 2 января.

— Мы сохраняем возможность подать заявку на членство в НАТО. Нам необходимо дорожить свободой выбора и считать ее реальной, поскольку она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности, — приводит слова Марин ТАСС.

2 января программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что слова финских властей о возможном вступлении в НАТО являются риторикой. Поводом для высказывания Тимофеева стали слова президента Финляндии Саули Нийнисте о том, что страна по-прежнему имеет право подать заявку на вступление в альянс.

Данную идею, как убежден специалист, поддерживает меньшинство, так как Хельсинки может решать задачи безопасности без членства в НАТО. При этом вступление в альянс может помочь Финляндии стать полноценной частью сообщества безопасности, уточнил он. Однако это приведет к ухудшению отношений с Россией, заключил эксперт.

1 января Нийнисте заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку. Он отметил, что базовым принципом, который каждый должен уважать, является суверенное равенство всех государств.

Лидер также заявил, что, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия, ничего добиться не получится. Президент Финляндии подчеркнул, что ответом на требования России было предложение продолжить диалог.