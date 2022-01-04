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«Северо-западный циклон»: метель и сильный ветер надвигаются на Москву

Илья Ашуров

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Погода в Москве
Город
«Северо-западный циклон»: метель и сильный ветер надвигаются на Москву
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В среду, 5 января, столицу накроет северо-западный циклон, который принесет с собой метель и снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

— Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель, заносы на дорогах. Гололедица, — говорится в сообщении метеоцентра.

Также отмечается, что 5 января температура воздуха в столице составит от минус двух до нуля градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о наступлении морозов и штормового ветра. Данные погодные явления будут наблюдаться в столице уже с этой недели. Причиной похолодания, по его словам, станет активный атлантический циклон с запада. Явление принесет с собой обильные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров.

Однако после нескольких дней похолодания в Москве ожидается потепление до нуля градусов. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также отметил, что следствием потепления станут мокрый снег, гололедица, метель и снежные заносы. По его словам, 6 января неблагоприятные погодные явления пойдут на убыль, но теплая погода некоторое время еще будет держаться.

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