Сенатор Пушков назвал главных лжецов о «грязном российском газе»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ряд европейских стран называют российский газ «грязным», но в то же время своими действиями доказывают обратное. Об этом в среду, 5 января, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Одной из таких стран, по словам сенатора, является Польша, которая одновременно просит о снижении цен на голубое топливо и подсчитывает убытки после завершения контракта с Газпромом в 2022 году.

— Киев требует, чтобы «грязный газ» тек в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он «грязный», — написал Пушков.

Еще одной такой страной является Молдова, находящаяся «в экстазе» от газового контракта с США.

По мнению Пушкова, все вышеперечисленные страны объединят то, что они «любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись».

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газ якобы является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.