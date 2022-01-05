Названы топ-6 знаков зодиака, которым стоит ожидать рождения ребенка в 2022 году

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В 2022 году у представителей некоторых знаков зодиака особенно высокие шансы на пополнение в семье. Астрологи составили топ-6 знаков зодиака, которые больше всего расположены к рождению ребенка в нынешнем году.

Козероги

Самое благоприятное время зачатия ребенка для Козерогов — март. В этом году Козероги смогут стать счастливыми родителями, родив своего ребенка или усыновив малыша. Однако новость о пополнении в семье может оказаться неожиданной.

Стрельцы

Высокие шансы на рождение ребенка у Стрельцов. Для них самое подходящее время зачатия — май. Астрологи отмечают, что представителям этого знака стоит уделить внимание своему психическому здоровью. Это позволит в будущем выстроить здоровые отношения со своим чадом. Также Стрельцам следует отказаться от вредных привычек на время беременности.

Львы

Пополнение в семье стоит ожидать и Львам. В 2022 году они смогут решиться на усыновление, сделать это им будет проще, чем другим знакам. Однако Львы могут стать и биологическими родителями. В этом им помогут прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

Овны

Этому знаку зодиака также удастся завести детей в наступившем году. Для зачатия Овнам рекомендуется выбрать февраль. Особое внимание представителям этого знака стоит уделить своему здоровью.

Близнецы

Идеальный месяц зачатия для Близнецов также февраль. Астрологи рекомендуют им подготовиться к рождению ребенка и обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Также Близнецам советуют обращаться за помощью с ребенком к няне или родственникам.

Скорпионы

Двойная удача с рождением детей ожидает Скорпионов. Именно представители этого знака могут рассчитывать на рождение двойни. Скорпионам рекомендуется укрепить отношения с партнером, а также соблюдать гармонию между работой и уходом за ребенком, передает WMJ.ru.

До этого астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе спутницы на долгие годы и под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины.