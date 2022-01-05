В Кремле заявили, что Казахстан не обращался за помощью к России из-за беспорядков

Фото: Администрация президента РФ

Руководство Казахстана не обращалось за помощью к России в связи с беспорядками в крупных городах. Об этом в среду, 5 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никаких обращений за помощью со стороны Казахстана в Кремль не поступало. Он также убежден, что руководство страны самостоятельно найдет выход из сложившейся ситуации.

— Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Алма-Ате протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Также поступила информация о том, что в городе Атырау силовики начали переходить на сторону протестующих.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в Алма-Ате протестующие ворвались в здание городской администрации. Они были вооружены арматурой, палками и щитами. Рядом со зданием были слышны звуки взрывов светошумовых гранат. После этого в здании акимата произошел пожар.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.