Путин поговорил с Лукашенко и Токаевым по поводу беспорядков в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России, Белоруссии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили обострение конфликта в Казахстане. Телефонный разговор состоялся в среду, 5 января.

— Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ, — пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Вечерняя Москва» разбиралась в причинах массовых протестов, выясняла, как может развиваться ситуация в дальнейшем, а также может ли происходящее в Казахстане как-то отразиться на взаимоотношениях страны с Россией.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.