Премьер Баварии заявил об «угрожающей» ФРГ ошибке с «Северным потоком — 2» 

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Позиция главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок по «Северному потоку — 2» стала объектом критики со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который назвал ее «наивной». Об этом сообщает телеканал N-tv.

По мнению Зедера, внешняя политика нового правительства ФРГ ставит под угрозу безопасность страны в энергетической сфере.

— «Зеленая» угроза неиспользования «Северного потока — 2» наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива, — заявил премьер-министр.

Он назвал ошибкой скептическое отношение Бербок к проекту.

— Мы опасаемся наивной и неуверенной «зеленой» внешней политики. Особенно это касается отношений с Россией, — заключил Зедер.

23 декабря стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем в вопросе запуска трубопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что энергетическая безопасность будет играть ключевую роль при принятии решений по данной тематике.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.