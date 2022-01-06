Лукашенко призвал митингующих в Казахстане мирно договориться с Токаевым

Фото: president.gov.by

Участники беспорядков в Казахстане должны пойти на мирное урегулирование конфликта и конструктивный диалог с властью, в особенности с лидером государства Касым-Жомартом Токаевым. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 января, в ходе своего обращения к протестующим.

Он подчеркнул, что президент Казахстана — это умный и образованный дипломат, с которым можно договориться.

Помимо этого, Лукашенко отметил, что жителям Казахстана следует беречь свою страну, в противном случае на ее восстановление после протестов потребуется огромное количество ресурсов.

Также белорусский лидер порекомендовал митингующим встать на колени перед национальной армией и извиниться перед военными за незаконные действия, передает его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Видео: Telegram-канал «Пул Первого»

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, которые пытались взять штурмом департамент полиции.

В этот же день секретариат ОДКБ сообщил, что самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России начали перевозить в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

По данным на 6 января, во время беспорядков в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения. Кроме того, в ходе массовых беспорядков пострадали более тысячи человек, из которых порядка 400 были госпитализированы.