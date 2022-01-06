МИД Казахстана опроверг сведения о запрете въезда в страну для иностранных граждан

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Иностранные граждане по-прежнему могут въезжать на территорию Казахстана, несмотря на массовые беспорядки. Об этом заявил официальный представитель казахского министерства иностранных дел (МИД) Айбек Смадьяров в четверг, 6 января.

До этого появились сведения о том, что в стране ввели запрет на въезд для иностранцев.

— Информация не соответствует действительности, — заявил дипломат.

Уточняется, что в настоящий момент рейсы отменяют сами авиакомпании, передает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день секретариат ОДКБ сообщил, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали перевозить в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

По данным на 6 января, во время беспорядков в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения. Кроме того, в ходе массовых беспорядков пострадали более тысячи человек, из которых порядка 400 были госпитализированы.

Также 6 января на площади Республики в центре Алма-Аты началась стрельба.