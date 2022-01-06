МВД Казахстана пригрозило уничтожением в случае игнорирования требований сложить оружие

Фото: YouTube / BBC News — Русская служба

Казахское министерство внутренних дел пригрозило участникам беспорядков уничтожением в случае отказа сложить оружие и перестать сопротивляться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 6 января.

В местном МВД отметили, что в некоторых регионах страны власти усилили патрулирование нарядов правоохранительных органов и национальной армии, выставили блокпосты и начали задерживать митингующих.

— В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие ведется их (протестующих — прим. «ВМ») уничтожение, — цитирует слова пресс-службы министерства Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

По данным на 18:28 по московскому времени, в ходе митингов погибли 18 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих национальной армии Казахстана. Еще 748 силовиков получили травмы.