СМИ: В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности

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На территории республики Казахстан ввели критический уровень террористической опасности. Об этом в пятницу, 7 декабря, пишет местный Telegram-канал Tengrinews.kz.

— На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности, — говорится в сообщении.

До этого президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок был практически восстановлен во всех регионах Казахстана. Он также добавил, что контртеррористическая операция не должна приостанавливаться до того момента, пока все боевики не будут уничтожены.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.