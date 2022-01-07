Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

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Заочно осужденный в Казахстане экс-руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов в пятницу, 7 января, заявил, что является лидером оппозиции в республике.

— Я вижу себя лидером оппозиции... Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?» — передает агентство Reuters.

Ранее в МВД РФ сообщали, что бывший руководитель АО «БТА «Банк» и ООО «БТА «Банк» Мухтар Аблязов создал в 2006 году организованную преступную группу с целью хищения имущества АО «Банк ТуранАлем». В группировку вошли руководители ООО «Евразия Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко.

Следствие считает, что обвиняемые намеревались приобрести крупный земельный участок площадью около 2,5 тысячи гектаров в Домодедовском районе Подмосковья.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.