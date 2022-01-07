Пушков посмеялся над намерением США оказать помощь Казахстану из-за протестов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков иронично отреагировал на заявление главы пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Неда Прайса о намерении США оказать помощь Казахстану на фоне массовых беспорядков. Об этом политик заявил в пятницу, 7 января.

По словам Пушкова, Казахстану стоит избегать такой помощи, так как американская сторона поддерживала и боевиков в Сирии, и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота. А теперь вот черед Казахстана, — написал член Совфеда РФ в личном блоге в Telegram.

В среду, 5 января, Соединенные Штаты Америки сообщили о своей непричастности к массовым беспорядкам на территории Казахстана. В Белом доме отметили, что США внимательно следят за обострением и развитием конфликта. Митингующих власти Штатов призвали к мирным действиям, а казахское правительство — к сдержанности.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.