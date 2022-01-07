Столтенберг прокомментировал решение РФ принять участие в Совете Россия — НАТО

Фото: nato.int

Решение российской стороны принять участие в заседании Совета Россия-НАТО является позитивным сигналом. Такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 января, в ходе онлайн-встречи глав МИД блока.

—Очень важно начать диалог, поэтому я приветствую, что Россия согласилась принять участие в заседании СРН, это, по крайней мере, позитивный сигнал. Мы готовы к позитивному взаимодействию, — цитирует РИА Новости его слова.

Помимо этого, НАТО сообщила о готовности выслушать все озабоченности российской стороны вопросами безопасности. Альянс в свою очередь надеется, что Москва также примет во внимание его страхи в данной сфере.

Однако Столтенберг заявил, что в с случае неэффективных переговоров России и НАТО по вопросам безопасности альянс будет готовиться к якобы «агрессии» российской стороны в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.