Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столтенберг прокомментировал решение РФ принять участие в Совете Россия — НАТО

Виктория Сикерина

Политика
Столтенберг прокомментировал решение РФ принять участие в Совете Россия — НАТО
Фото: nato.int

Решение российской стороны принять участие в заседании Совета Россия-НАТО является позитивным сигналом. Такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 января, в ходе онлайн-встречи глав МИД блока.

—Очень важно начать диалог, поэтому я приветствую, что Россия согласилась принять участие в заседании СРН, это, по крайней мере, позитивный сигнал. Мы готовы к позитивному взаимодействию, — цитирует РИА Новости его слова.

Помимо этого, НАТО сообщила о готовности выслушать все озабоченности российской стороны вопросами безопасности. Альянс в свою очередь надеется, что Москва также примет во внимание его страхи в данной сфере.

Однако Столтенберг заявил, что в с случае неэффективных переговоров России и НАТО по вопросам безопасности альянс будет готовиться к якобы «агрессии» российской стороны в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

Читайте также:
Россия Переговоры НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Все мнения
О проекте