В России уменьшится срок оформления паспорта

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России оформление паспорта будет сокращено до пяти дней. Данное нововведение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-центр МВД.

Уточняется, что обновленная норма будет действовать и при введении паспорта с электронным носителем.

На сегодняшний день срок оформления паспорта составляет порядка десяти дней, если документы были поданы по месту жительства. Во всех остальных случаях — 30 дней.

— Новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены, — передает ТАСС слова МВД.

В воскресенье, 2 января, в пресс-центре МВД сообщили, что при получении электронного паспорта МВД будет аннулировать бумажный. Отмечается, что электронные паспорта планируется выдавать на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста.

Цифровые паспорта планируют начать выдавать гражданам России с января 2023 года.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал «Вечерней Москве», что внешне электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту. На ней будут находиться небольшая фотография владельца, его данные, QR-код, а внутри — встроенный чип с зашифрованной информацией о владельце, которая обычно содержится в бумажном паспорте.