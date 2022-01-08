Военнослужащие и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан

Фото: Минобороны РФ

Военные и техника Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в Министерстве обороны России.

— На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в республику Казахстан, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего планируется выполнить свыше 20 таких рейсов.

В министерстве подчеркнули, что к выполнению своих задач российские миротворцы приступят сразу по прибытию в республику, передает РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.