Москва за 2021 год помогла локализовать производства 17 компаниям

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В 2021 году 17 компаниям удалось локализовать свои производства при поддержке столичных властей. Они планируют вложить в городские проекты около 3,6 миллиарда рублей и организовать свыше 400 новых мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в декабре 2021 года новые производства в городе разместили пять компаний. Еще одно предприятие расширило территории для новых проектов.

Так, свои предприятия в столице открыли производитель отделочных материалов, компания по производству ореховых закусок и компания по обжарке кофейных зерен.

Производитель рекламной продукции и светового оборудования в свою очередь решил арендовать в Москве дополнительные территории.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, производства этих компаний займут около четырех тысяч квадратных метров в пределах МКАД, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно российская столица вошла в тройку лидеров среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2020 году, уступив лишь Нью-Йорку и Токио.

По словам Ефимова, столице удалось успешно преодолеть пандемийный 2020 год. Заммэра привел в пример результаты исследований Oxford Economics, согласно которым падение ВВП по ППС к 2019 году для Москвы составило лишь 2,1 процента.