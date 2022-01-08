Корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане

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Внештатного корреспондента телеканала RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане. Об этом в субботу, 8 января, сообщил продюсер телеканала Михаил Краснов.

— Команда приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, после чего отправилась снимать несколько кадров в церкви и затем поехала на площадь Республики для подсъема военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину, — приводятся слова Краснова в Telegram-канале «RT на русском».

Продюсер добавил, что с Обищенко не получается выйти на связь. Он уточнил, что руководство канала пытается подключить к ситуации посольство.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел сообщила, что российская сторона принимает меры, чтобы разрешить ситуацию с задержанием корреспондента.

— Мы в курсе, разбираемся, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.