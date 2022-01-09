В Казахстане задержали около 300 человек при попытке перехода через госграницу

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Около 300 человек были задержаны в Казахстане в четверг и пятницу, 6 и 7 января, при попытке пересечь границу республики. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

— При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке, — рассказал он.

По его словам, у задержанных изъяли оружие, сотовые телефоны и деньги, в том числе и в иностранной валюте.

Тургумбаев также рассказал, что 6-7 января протестующие пытались совершить вооруженный захват следственных изоляторов с особо опасными преступниками в городах Тараз и Талдыкорган, однако все подобные действия были пресечены полицией, передает ТАСС.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.