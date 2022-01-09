Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием музыканта Рузахунова

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Власти Киргизии направили ноту Казахстану по факту задержания в республике киргизского музыканта Викрама Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказал заместитель председателя правительства Киргизии, председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

По его словам, музыкант никак не может быть причастен к терроризму и просто оказался «не в том месте не в то время».

Задержанный в Казахстане артист прилетел в Алма-Ату 2 января. По данным МВД Киргизии, он отправился туда с целью проведения своего концерта.

В настоящее время по факту задержания Рузахунова в Бишкеке проходит митинг с призывами освободить артиста, передает ТАСС.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.