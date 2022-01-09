Посол РФ выразил уверенность в причастности сил извне к ситуации в Казахстане

Фото: Пресс-служба Совфеда

Враги Казахстана использовали ошибку властей республики, заключавшуюся в повышении цен на газ, в своих целях и смогли реализовать заговор. Нет никаких сомнений в том, что к агрессии имеют отношение бандиты и террористы извне. Такое мнение в воскресенье, 9 января, выразил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Он добавил, что ранее недруги просто не успели «взорвать ситуацию» в 2019 году, когда в Казахстане сменилась власть.

— И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений, — цитирует дипломата ТАСС.

7 января первый замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что террористы в Алма-Ате могли использовать собственную связь для координации беспорядков. По его словам, боевики захватили в городе аэропорт и несколько самолетов. На захваченных территориях они устраивали баррикады и организовывали свои блокпосты. Он добавил, что со стороны террористов в республике могли действовать и снайперы. Кроме того, боевики захватывали здания администрации и штурмовали офисы департамента полиции.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.