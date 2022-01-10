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«Конец не за горами»: эксперт ВОЗ высказался о сроках пандемии COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Конец не за горами»: эксперт ВОЗ высказался о сроках пандемии COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сроки окончания пандемии коронавируса начинают просматриваться по всему миру. Об этом заявил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро в понедельник, 10 января.

— Мы видим, что конец не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками (заболеваемости — прим. «ВМ»), — рассказал эксперт.

Вирус, как уточнил он, продолжает эволюционировать, что приведет к появлению новых штаммов. Страны Западной Европы справляются с пандемией, но ситуация близка к критической во многих других частях мира, сетует специалист.

Борьба с коронавирусом, по его мнению, осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры. По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми, отметил Набарро в эфире Sky News.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

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