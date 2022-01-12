«Удар под дых»: Американский сенатор обвинил США в предательстве ФРГ

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Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении новых санкций против «Северного потока — 2» и обвинил Соединенные Штаты в предательстве Германии.

Он отметил свое скептическое отношению к российскому проекту. Но политик считает, что принятие санкций в отношении газопровода станет предательством интересов ФРГ со стороны США.

— Мне не нравится идея «Северного потока — 2», но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину, — заявил Уорнер, пишет Bloomberg.

Северный поток-2

Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации «Северного потока — 2». Анналена Бербок сообщила, что проект строительства газопровода пока не соответствует требованиям Европейского союза. По ее словам, это является основанием для приостановки процесса его сертификации.

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для ввода в строй необходимо завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую «дочку» и подать новую заявку уже от ее лица. Потом Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.

Российские власти много раз призывали не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только РФ, но и Евросоюзу.