В Госдуме не знают о «жестком» виде законопроекта о QR-кодах

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Информация о поправках к законопроекту о QR-кодах должна появиться в начале второй половины января — до этого момента все депутаты находятся в регионах и не принимают участия в разработке документа. Об этом «Вечерней Москве» рассказали законодатели, комментируя новость о принятии проекта в «жестком» виде из-за распространения штамма «омикрон».

Член комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что сейчас у всех депутатов Госдумы идет региональная неделя.

— Мы работаем в регионах. Это неделя приемов граждан по личным вопросам, работа депутатов в волонтерских центрах, посещение медицинских организаций, встреча с избирателями. В понедельник мы возвращаемся в Москву, и как раз начинается пленарное заседание, — рассказала депутат.

Собеседница «ВМ» отметила, что законопроект о QR-кодах был принят в первом чтении, поправки должны поступить только во время второго чтения и пока неизвестно, что именно будет предлагаться.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина также заметила, что на данный момент информации о поправках нет.

— Пока ничего не могу на этот счет сказать. Я в регионе, и у меня нет информации о том, что именно будет принято. На следующей неделе должна быть какая-то ясность. Все те предложения, которые мы вносили, я думаю, будут включены, но пока первое чтение только пройдено, — рассказала депутат.

Как заметила Фролова, точную дату рассмотрения во втором чтении еще предстоит определить. Все поправки будут рассматриваться и в комитетах Госдумы, и во фракциях, заключила собеседница «ВМ».

Источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» в Госдуме ранее заявил о том, что законопроект о QR-кодах будет принят в «жестком» виде.

— В связи с грядущей волной штамма «омикрон» законопроекты о введении с 1 февраля QR-кодов для транспорта и общественных мест будут приняты Госдумой во всех оставшихся чтениях в жестком виде, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал отказаться от чтения Telegram-каналов, которые сообщают о «жестком» виде законопроекта о QR-кодах.

— Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы принял решение создать рабочую группу по доработке законопроекта.