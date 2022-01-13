«Не будем рады»: Рогозин порекомендовал главе Мининформа Казахстана не посещать Байконур

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур.

— На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем, — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

12 января глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Руководитель ведомства привел несколько цитат министра, в которых тот нелестно отзывался о русских.

Позднее Аскар Умаров заявил, что, будучи на предыдущих должностях, старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Казахстану, как уточнил он, важны союзнические отношения с Россией.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.