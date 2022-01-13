Аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс после протестов в Казахстане

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Аэропорт города Алма-Аты принял первый международный рейс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани в четверг, 13 января.

Уточняется, что борт прибыл в Казахстан из Кувейта. Самолет А-320 приземлился в соответствии с расписанием — в 01:00 по местному времени (22:00 по московскому).

В Комитете гражданской авиации уточнили, что после возобновления работы аэропорта в Алма-Ате первые рейсы отправились в Нур-Султан.

Компания «Аэрофлот» ранее выполнила в понедельник, 10 января, рейсы в Нур-Султан, которые были запланированы в расписании на 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Речь идет о рейсах SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва. Уточняется, что вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьева (терминал D) состоялся в 4:00 10 января, обратный рейс из Нур-Султана был запланирован на 12:05 по местному времени. Позже сообщалось, что полеты возобновились на ежедневной основе.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.