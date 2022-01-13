В Кремле заявили, что введение QR-кодов для подростков не рассматривается

Фото: Администрация президента РФ

Россия не планирует вводить QR-коды для подростков из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции в стране. Об этом в четверг, 13 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Нет, не рассматривается, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Уточняется, что журналист задал пресс-секретарю российского лидера вопрос о том, планируется ли вводить в РФ коды для подростков с целью простимулировать их к вакцинации на фоне распространения COVID-19.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы принял решение создать рабочую группу по доработке первого законопроекта.