Лавров: Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

Россия ждет от США и НАТО ответов по гарантиям безопасности в письменном виде. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, пока Запад готовит ответы, Россия будет продолжать работать над тем, чтобы быть готовой к любому развитию событий.

Он также добавил, что США и НАТО «уяснили», что ответы необходимо предоставить быстро и конкретно.

— Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет (если это произойдет — буду менее пессимистичен), мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту, — сказал глава ведомства.

Лавров подытожил, что диалог по стратегической безопасности необходим, как и переговоры по вопросам вооружений, передает ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.