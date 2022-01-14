Движение по Зоологическому переулку полностью перекрыли из-за пожара на территории храма

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 13с1 Карта всех событий

В Москве полностью перекрыли движение по Зоологическому переулку из-за пожара на территории храма Великомученика Георгия Победоносца. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В настоящее время движение по Зоологическому переулку — от улицы Б. Грузинской до Новопресненского переулка — снято полностью. Несколько экипажей ДПС обеспечивают безопасность на месте происшествия. Наши сотрудники обеспечивают проезд спецтехники к месту пожара и осуществляют регулировочно-распорядительные действия, — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие, о котором идет речь, произошло в доме 13, строение 1, по Большой Грузинской улице. Наблюдалось открытое горение на площади двадцати квадратных метров. Вскоре его ликвидировали.

По данным СМИ, пожар произошел в хлебной лавке на территории храма Великомученика Георгия Победоносца.

Утром 14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (Новая Москва, село Красная Пахра — прим. «ВМ»), произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также его перехода на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.