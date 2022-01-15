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Число пострадавших в результате аварии на Варшавском шоссе увеличилось

Полина Долганова

Происшествия
Число пострадавших в результате аварии на Варшавском шоссе увеличилось
Фото: Depositphotos

В аварии с участием автомобиля такси и автобуса на Варшавском шоссе пострадали девять человек, в том числе и двухмесячный малыш. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на момент ДТП ребенок находился на руках у матери и ударился о поручень.

Авария произошла по адресу Варшавское шоссе, дом 179, строение 1, в районе 08:46. По предварительной информации, таксист на автомобиле Hyundai не уступил дорогу водителю автобуса, из-за чего и произошло ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все подробности произошедшего.

Об этой аварии стало известно утром 15 января. Тогда уточнялось, что на место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи.

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