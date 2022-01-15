Столичный суд арестовал еще одного участника группы хакеров REvil

Фото: Пресс-служба Тверского суда города Москвы

Видео: Пресс-служба Тверского суда города Москвы

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.