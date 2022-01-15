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Столичный суд арестовал еще одного участника группы хакеров REvil

Виктория Непомнищева

Происшествия
Столичный суд арестовал еще одного участника группы хакеров REvil
Фото: Пресс-служба Тверского суда города Москвы

Тверской районный суд Москвы арестовал еще одного предполагаемого участника группировки REvil. Об этом в субботу, 15 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда. В отношении Хансвярова Р. А. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Так, Хансвярова арестовали до 13 марта 2022 года.

Видео: Пресс-служба Тверского суда города Москвы

До этого сообщалось, что третьего хакера из группировки, Головачука М., арестовали на два месяца. 14 января суд арестовал еще двух участников группировки — Муромского Р. и Бессонова А.

Отмечается, что члены группировки подозреваются в неправомерном обороте средствами платежей, совершенном группой лиц.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.

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